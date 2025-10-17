Dj Слон — знаток, фигура, легенда отечественной электроники; отец Питерского Underground Experience; ныне и базовый минимум, и роскошный максимум на любой техно вечеринке. Чемпионский пояс «заслуженный хедлайнер» Батя Русского техно, безукоризненно, подтверждает плотными сетами, онли на виниле. Уже оплатили Аэрофлоту 10кг багажа для пластов + бронь на взбучку танцпола, конечно. Компанию составят не менее яркие локалы, также приверженцы качества селекции в первую очередь.