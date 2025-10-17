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Схрон х DJ Slon

M96
проспект Мира, 96

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Dj Слон — знаток, фигура, легенда отечественной электроники; отец Питерского Underground Experience; ныне и базовый минимум, и роскошный максимум на любой техно вечеринке. Чемпионский пояс «заслуженный хедлайнер» Батя Русского техно, безукоризненно, подтверждает плотными сетами, онли на виниле. Уже оплатили Аэрофлоту 10кг багажа для пластов + бронь на взбучку танцпола, конечно. Компанию составят не менее яркие локалы, также приверженцы качества селекции в первую очередь.

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