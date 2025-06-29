Это не просто шоу, это чистая импровизация. Недавно мы отмечали День защиты детей. А что насчет защиты твоего внутреннего ребенка от взрослой жизни? Помнишь, как в детстве ты мог часами придумывать целые миры? Предлагаем вернуться в то беззаботное время! Здесь нет сценария, вообще. Всё, что происходит на сцене, рождается прямо здесь и сейчас, благодаря твоим идеям. Ты придумываешь место действия, персонажей, конфликты – а наши актеры прямо у тебя на глазах воплощают это в жизнь. И это всегда смешно! Дай волю своему внутреннему ребенку!