Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Это не просто шоу, это чистая импровизация. Недавно мы отмечали День защиты детей. А что насчет защиты твоего внутреннего ребенка от взрослой жизни? Помнишь, как в детстве ты мог часами придумывать целые миры? Предлагаем вернуться в то беззаботное время! Здесь нет сценария, вообще. Всё, что происходит на сцене, рождается прямо здесь и сейчас, благодаря твоим идеям. Ты придумываешь место действия, персонажей, конфликты – а наши актеры прямо у тебя на глазах воплощают это в жизнь. И это всегда смешно! Дай волю своему внутреннему ребенку!
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