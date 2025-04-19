Мастер-класс по лепке из самозатвердевающей глины. Этот мастер-класс предназначен для всех, кто хочет раскрыть свои творческие способности и создать уникальные изделия, которые станут прекрасным дополнением твоего интерьера или оригинальным подарком для близких. Ты узнаешь о различных техниках лепки и о том, как глина может быть использована для создания функциональных и декоративных предметов. Участники смогут выбрать, что именно они хотят создать: подсвечники, подставки под украшения, фигурки или другие оригинальные предметы. Во время практической части ты научитесь основным техникам работы с глиной: формированию, соединению деталей и созданию текстур. Мастер продемонстрирует различные приемы, которые помогут тебе добиться желаемого результата. Мастер-класс состоит из двух этапов: -лепка (суббота 13:00-15:00) -покраска (воскресенье 13:00-15:00) Необходима удобная одежда и обувь. Материалы в стоимость билета не входят и оплачиваются за счет собственных средств. Стоимость материалов: 500 рублей. Мастер-класс проходит каждые выходные. Дополнительную информацию можно уточнить по тел. +7 (967) 603-92-97 (Анастасия)