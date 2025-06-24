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?Ядро, Улица Красной Армии, 10к3, ?5 этаж

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Фестивали

Про событие

Ярмарка современного искусства. Но ни одна ярмарка не способна вместить всех авторов, и это нормально. Поэтому будет немного ненормальная, вторая минус первую немного панк-ярмарка. У ярмарки нет отбора участников. Ядро не против опен-коллов — оно просто за тех, кто в них не прошёл. Не потому, что хуже, а потому что не влез. ВРЕМЯ: 24 июня с 15:00 до 21:00 25 июня — 27 июня с 13:00 до 21:00 28 июня — 29 июня с 12:00 до 20:00

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