Ярмарка современного искусства. Но ни одна ярмарка не способна вместить всех авторов, и это нормально. Поэтому будет немного ненормальная, вторая минус первую немного панк-ярмарка. У ярмарки нет отбора участников. Ядро не против опен-коллов — оно просто за тех, кто в них не прошёл. Не потому, что хуже, а потому что не влез. ВРЕМЯ: 24 июня с 15:00 до 21:00 25 июня — 27 июня с 13:00 до 21:00 28 июня — 29 июня с 12:00 до 20:00