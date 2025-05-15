ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Саундтреки Marvel

проспект Мира, 88

Начало:

Завершение:

от 1250₽ до 1800₽
Возраст 6+
Кино
Концерты

Про событие

Погрузиcm во вселенную Marvel, где живой симфонический оркестр и захватывающая анимация на экране оживляют лучшие моменты фильмов. От легендарных битв с Таносом до трогательных сцен с героями — ты снова переживёшь эмоции саги под мощь оркестра. Яркие визуальные эффекты, синхронизированные с музыкой из «Мстителей», «Чёрной Пантеры» и «Стражей Галактики», перенесут тебя в эпицентр событий. Это не просто концерт — это путешествие в сердце КВМ, где каждая нота и кадр напомнят, почему Marvel стал частью нашей культуры. Музыка становится суперсилой, а анимация — порталом в Marvel.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Cream Soda
Выбор редакции
Cream Soda

от 2500₽

мукка
мукка

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста