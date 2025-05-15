Погрузиcm во вселенную Marvel, где живой симфонический оркестр и захватывающая анимация на экране оживляют лучшие моменты фильмов. От легендарных битв с Таносом до трогательных сцен с героями — ты снова переживёшь эмоции саги под мощь оркестра. Яркие визуальные эффекты, синхронизированные с музыкой из «Мстителей», «Чёрной Пантеры» и «Стражей Галактики», перенесут тебя в эпицентр событий. Это не просто концерт — это путешествие в сердце КВМ, где каждая нота и кадр напомнят, почему Marvel стал частью нашей культуры. Музыка становится суперсилой, а анимация — порталом в Marvel.