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Sanktum: techno room

M96, проспект Мира, 96А

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, которая ознаменует союз двух регионов – Урала и Сибири. Сразу трое уральских артистов выступят в Красноярске: со-основатель Techno Room Валерий Jpassoff, долгожданный гость и резидент румынского лейбла Eclypse - Кирилл Frozen Atlas, а также Денис 8L, со своим эксклюзивным модулярным лайвом. На местности поддержку окажут резиденты красноярского промо Санктум, включая гибридный лайв от отцов-основателей Кирилла ISKRA и Максима ALTO, а также резидент 5h.comm – Матвей Spiridonov, отметившийся недавним выступлением на закрытии московской ARMA. Билеты по предпродаже 600, на входе дороже.

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