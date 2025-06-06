Вечеринка, которая ознаменует союз двух регионов – Урала и Сибири. Сразу трое уральских артистов выступят в Красноярске: со-основатель Techno Room Валерий Jpassoff, долгожданный гость и резидент румынского лейбла Eclypse - Кирилл Frozen Atlas, а также Денис 8L, со своим эксклюзивным модулярным лайвом. На местности поддержку окажут резиденты красноярского промо Санктум, включая гибридный лайв от отцов-основателей Кирилла ISKRA и Максима ALTO, а также резидент 5h.comm – Матвей Spiridonov, отметившийся недавним выступлением на закрытии московской ARMA. Билеты по предпродаже 600, на входе дороже.