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Готический технособор вновь соберёт под своей крышей адептов прямой бочки и тяжелого звука — на этот раз в стенах отреставрированного бункера, которому исполняется 4 года. BMD SHOING ZUCKERMAN ISKRA SPIRIDONOV ALTO APOLLINARIA RYPLA HEALINSPREE RANNIKH DC Gothic/Dark FC 18+
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