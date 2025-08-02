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Sanktum: Gothica

M96
проспект Мира, 96

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Готический технособор вновь соберёт под своей крышей адептов прямой бочки и тяжелого звука — на этот раз в стенах отреставрированного бункера, которому исполняется 4 года. BMD SHOING ZUCKERMAN ISKRA SPIRIDONOV ALTO APOLLINARIA RYPLA HEALINSPREE RANNIKH DC Gothic/Dark FC 18+

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