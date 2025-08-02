Готический технособор вновь соберёт под своей крышей адептов прямой бочки и тяжелого звука — на этот раз в стенах отреставрированного бункера, которому исполняется 4 года. BMD SHOING ZUCKERMAN ISKRA SPIRIDONOV ALTO APOLLINARIA RYPLA HEALINSPREE RANNIKH DC Gothic/Dark FC 18+