В сибирскую обитель тяжелого звука, прямиком из северной столицы, едет восходящая звезда российского техно, резидент нашумевшего kontrkult – Виктор Нагаев Тебя ожидает обновлённый лайн-ап, содержащий в себе как представителей свежей крови, так и опытных адептов, готовящих экспериментальное переосмысление авторского материала.