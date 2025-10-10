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В сибирскую обитель тяжелого звука, прямиком из северной столицы, едет восходящая звезда российского техно, резидент нашумевшего kontrkult – Виктор Нагаев Тебя ожидает обновлённый лайн-ап, содержащий в себе как представителей свежей крови, так и опытных адептов, готовящих экспериментальное переосмысление авторского материала.
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