Самер Самара собирает материал за 10 лет — шутки, истории и наблюдения, которые не всегда получается рассказать на обычных стендап-вечерах. Есть шутки, которым нужны более длинные заходы, погружения в персонажа, неприятные детали, дополнительные описания — и только потом они могут работать. У Самера накопилось много такого материала: что-то старое, что-то новое, что-то слишком длинное, что-то слишком сомнительное, чтобы рассказать на пятнинчном. Один из серии ежемесячных проверочных концертов.