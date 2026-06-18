ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Красноярск
  2. События

Самер Самара

Хэдлайнер, улица Молокова, 56

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Самер Самара собирает материал за 10 лет — шутки, истории и наблюдения, которые не всегда получается рассказать на обычных стендап-вечерах. Есть шутки, которым нужны более длинные заходы, погружения в персонажа, неприятные детали, дополнительные описания — и только потом они могут работать. У Самера накопилось много такого материала: что-то старое, что-то новое, что-то слишком длинное, что-то слишком сомнительное, чтобы рассказать на пятнинчном. Один из серии ежемесячных проверочных концертов.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Импровизаторы: 10 лет
Импровизаторы: 10 лет

от 1700₽

Константин Бутаков
Константин Бутаков

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста