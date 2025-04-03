Концерт в исполнении классических музыкальных инструментов. Два квартета – инструментальный «Маэстро» и саксофонистов SAX TIME сойдутся в состязании. Струнные – мелодический фундамент любого оркестра еще с начала XVII века. Певучая скрипка легко справляется со сложнейшими пассажами, скачками, трелями, а виолончель имеет самый широкий диапазон среди всех инструментов симфонического оркестра (почти семь октав!) и по характеру звучания приближается к выразительному пению человеческого голоса. Протяжный и динамичный звук саксофона, его сочный, бархатистый и немного пряный тембр с середины XIX столетия был заметной составляющей музыки своего времени, находил место в операх Вагнера и Доницетти, произведениях Сен-Санса и Берлиоза. Но, признаемся, в составе симфонического оркестра ему было скучно. Этот яркий индивидуалист может раскрыться по-настоящему только среди себе подобных. И всегда он кажется куда современнее, чем то, что играют. Так кто победит? Конечно, зрители.