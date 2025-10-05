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RSAC

Rock Jazz Cafe, ул. Сурикова, 12/6

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Завершение:

от 1600₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Обновленный состав из 3-х человек на сцене, драйв старой школы и пограничные громкости, проверенные мужские песни про любовь и бурая кровь на звенящих струнах. Ставка не зашла. Разбит тотализатор. Рок-н-ролл мертв, но каждый раз находятся силы восстать из пепла. Перезапуск звучания. Любимое, избранное – идеальный треклист. Еще ближе, чем когда либо. Long time no see.

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