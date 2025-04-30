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Рождённый Сибирью: творческая мастерская

проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 102

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

В 2024 году исполнилось 100 лет со дня рождения российского писателя, драматурга Виктора Петровича Астафьева. Всё его творчество пронизано деревенской тематикой. Неотъемлемая часть произведений — описание сибирской природы. На творческой мастерской участники: - узнают о особенностях акварели; - изобразят пейзажи из произведений В.П. Астафьева с помощью акварели; - выразят свои творческие способности, через любовь к родному краю, величию и богатству сибирской тайги. Участие бесплатно, все материалы предоставляются бесплатно. Записаться на творческую мастерскую можно по телефону: +7 (391) 201-18-91

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