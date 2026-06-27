Мастер-класс, на котором ты создашь уникальный дизайн, вдохновлённый легендарными произведениями искусства. Тканевые сумки-шопперы из ткани — это не только модный аксессуар, но и осознанный выбор в пользу защиты природы. Такую сумку удобно брать с собой, она подчеркивает индивидуальность и заменяет множество пластиковых пакетов, сокращая вред для экологии. Участники перенесут на шоппер сюжеты картин Магритта, Малевича, Матисса, Ван Гога, Модильяни или Пикассо, используя стойкие акриловые краски. Готовый рисунок не боится стирки и ежедневного использования. Даже без опыта в рисовании ты освоишь техники нанесения краски, узнаешь лайфхаки от профессионалов и сможешь повторять идеи дома — создавая стильные аксессуары для себя или в подарок. Каждую сб и вс с 17:00 до 19:00