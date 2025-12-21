Врывайся в новый год под звуки рок-н-ролла! Живой звук, Дедушка Отмороз и твой яркий образ. На сцене: Мистер Гро... Забытые сны HollowMeOut КоДДоступа СВ Спички Дыхание Ангела Loud Grunge besides Nuclear Desert Забронировать стол можно по номеру телефона.