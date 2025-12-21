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Рок Ёлка

Эрмитаж, улица Сурикова, 12/6

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Завершение:

от 1600₽ до 3000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Врывайся в новый год под звуки рок-н-ролла! Живой звук, Дедушка Отмороз и твой яркий образ. На сцене: Мистер Гро... Забытые сны HollowMeOut КоДДоступа СВ Спички Дыхание Ангела Loud Grunge besides Nuclear Desert Забронировать стол можно по номеру телефона.

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