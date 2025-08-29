Эпицентр танцевального разрыва. Профессиональное жюри и виртуозные диджеи создадут атмосферу, от которой замирает сердце и душа рвётся в пляс. Будут захватывающие шоу-кейсы и особые гости, чьи выступления станут кульминацией вечера. В 16:00 сбор гостей, в 18:00 начало батлов.