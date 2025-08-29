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Ритмика х Harleen Joker’s bye summer

Дворик Мира 96

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Завершение:

300₽
Возраст 14+
Стендап
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Эпицентр танцевального разрыва. Профессиональное жюри и виртуозные диджеи создадут атмосферу, от которой замирает сердце и душа рвётся в пляс. Будут захватывающие шоу-кейсы и особые гости, чьи выступления станут кульминацией вечера. В 16:00 сбор гостей, в 18:00 начало батлов.

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