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Про событие
Эпицентр танцевального разрыва. Профессиональное жюри и виртуозные диджеи создадут атмосферу, от которой замирает сердце и душа рвётся в пляс. Будут захватывающие шоу-кейсы и особые гости, чьи выступления станут кульминацией вечера. В 16:00 сбор гостей, в 18:00 начало батлов.
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