Ридинг по книге: «Зачем смотреть на животных?
Индустрия, улица Ады Лебедевой, 93В
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Бесплатно
Возраст 16+
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Про событие
Обсуждение сборника эссе английского критика и писателя о наблюдении за животными как способе понять первоисточник человеческой души вместе с художницей Лолитой Моисцрапишвили. Вход свободный, но необходима регистрация.
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