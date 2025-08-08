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  1. Красноярск
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Ридинг по книге: «Зачем смотреть на животных?

Индустрия, улица Ады Лебедевой, 93В

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Обсуждение сборника эссе английского критика и писателя о наблюдении за животными как способе понять первоисточник человеческой души вместе с художницей Лолитой Моисцрапишвили. Вход свободный, но необходима регистрация.

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