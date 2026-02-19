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Red Hot Imagine Monkeys Down Division
Хэдлайнер, улица Молокова, 56
Начало:
Завершение:
от 777₽ до 999₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Группа комиков под названием Red Hot Imagine Monkeys Down Division даст единственный в истории (stories) концерт в Красноярске. В программе их лучшие хиты: Show Rape Go On и Smack My Creep Up. (Комики Самер Самара и Алексей Юрьянов раскажут свои лучшие шутки, чередующиеся с треками Crystal Castles и Locked Club, это будет незабываемый юмористический эксперимент.) Данное шоу не рекомендуется ******* и *********. Возрастные ограничения 18+ и 53-. Ограничения по пульсу: нужен больше 95. Дресс-код: постиранное, либо грязное. Пин-код: 1337
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