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Разгоны

Yushin Brothers
улица Карла Маркса, 102А

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Разгоны — импров-шоу, в котором комики совместно разгоняют новые шутки, делятся свежими историями и общаются со зрителями и всё это в непрерывном потоке шуток. Идеальный формат для тех, кто хочет чего-то большего, чем просто стендап.

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