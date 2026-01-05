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Разгоны
улица Карла Маркса, 102А
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Разгоны — импров-шоу, в котором комики совместно разгоняют новые шутки, делятся свежими историями и общаются со зрителями и всё это в непрерывном потоке шуток. Идеальный формат для тех, кто хочет чего-то большего, чем просто стендап.
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