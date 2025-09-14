Весь твой любимый концептуальный рэп, проникновенные, поэтические тексты и сам Андрей Пирокинезис. Пришло время покорять новые вершины и собирать стадионы. Хиты «Днями-ночами», «Цветами радуги», «Отказываю небу» и многие другие уже завоевали сердца поклонников творчества Андрея, как и его котёнок Ра.