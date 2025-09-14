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  1. Красноярск
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Pyrokinesis

Circus Concert Hall, Высотная улица, 35А/1

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от 3300₽ до 3800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Весь твой любимый концептуальный рэп, проникновенные, поэтические тексты и сам Андрей Пирокинезис. Пришло время покорять новые вершины и собирать стадионы. Хиты «Днями-ночами», «Цветами радуги», «Отказываю небу» и многие другие уже завоевали сердца поклонников творчества Андрея, как и его котёнок Ра.

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