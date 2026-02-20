Пятничный стендап – концерт опытных комиков с проверенным материалом. Смех – это прекрасный способ расслабиться и снять накопившийся стресс. В пятницу вечером, после рабочей недели, стендап-концерт поможет освободиться от забот и насладиться позитивными эмоциями. Тем более, в этот вечер, чтобы развеселить зрителя, к микрофону выйдут лучшие комики объединения.