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Пятничный Стендап

Хэдлайнер, улица Молокова, 56

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от 1100₽ до 1300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Пятничный стендап – концерт опытных комиков с проверенным материалом. Смех – это прекрасный способ расслабиться и снять накопившийся стресс. В пятницу вечером, после рабочей недели, стендап-концерт поможет освободиться от забот и насладиться позитивными эмоциями. Тем более, в этот вечер, чтобы развеселить зрителя, к микрофону выйдут лучшие комики объединения.

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