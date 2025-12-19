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  1. Красноярск
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Пятничный стендап

Yushin Brothers
улица Карла Маркса, 102А

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от 700₽ до 900₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Пятничный стендап — концерт опытных комиков с проверенным материалом. Смех — это прекрасный способ расслабиться и снять накопившийся стресс. В пятницу вечером, после рабочей недели, стендап-концерт поможет освободиться от забот и насладиться позитивными эмоциями. Тем более, в этот вечер, чтобы развеселить тебя, к микрофону выйдут лучшие комики объединения. StandUp проходит каждую пятницу в 18:00 и 20:00

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