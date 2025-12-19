Пятничный стендап — концерт опытных комиков с проверенным материалом. Смех — это прекрасный способ расслабиться и снять накопившийся стресс. В пятницу вечером, после рабочей недели, стендап-концерт поможет освободиться от забот и насладиться позитивными эмоциями. Тем более, в этот вечер, чтобы развеселить тебя, к микрофону выйдут лучшие комики объединения. StandUp проходит каждую пятницу в 18:00 и 20:00