Пятничный стендап
улица Карла Маркса, 102А
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Завершение:
от 700₽ до 900₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Пятничный стендап — концерт опытных комиков с проверенным материалом. Смех — это прекрасный способ расслабиться и снять накопившийся стресс. В пятницу вечером, после рабочей недели, стендап-концерт поможет освободиться от забот и насладиться позитивными эмоциями. Тем более, в этот вечер, чтобы развеселить тебя, к микрофону выйдут лучшие комики объединения. StandUp проходит каждую пятницу в 18:00 и 20:00
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