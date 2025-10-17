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  1. Красноярск
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Пятничный StandUp

Yushin Brothers
улица Карла Маркса, 102А

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от 700₽ до 900₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Концерт от резидентов StandUp Сибирь. На «Пятничном стендапе» профессиональные комики создадут атмосферу веселья и смеха, рассказав свои проверенные шутки. Посетить концерт этим вечером — идеальный вариант зарядиться позитивом на предстоящие выходные. StandUp проходит каждую пятницу в 18:00 и 20:00.

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