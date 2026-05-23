«Пятак» — это шоу о людях, которые уехали из глубинки в большой город и не потерялись. Что тебя ждет: — ты узнаешь, как новости Парижа затрагивают Абакан — услышишь те самые хиты из твоего родного города — увидишь, как пацаны из провинции шарят за стиль На сцене комики и гости, которые знают, каково это приехать с одним рюкзаком и амбициями размером с ипотеку.