Кирилл Добровольский — самый взрослый резидент «Стендап Сибирь». Уже пять лет он шутит о своей жизни, а последние годы его «Фейк-экскурсия» стабильно собирает сотни тысяч просмотров. Этот концерт — проверочный, здесь Кирилл расскажет новый материал, который в дальнейшем войдёт в сольник. Тебя ждёт камерный, честный и смешной вечер, а потом ещё можно будет хвастаться, что ты был одним из первых, кто слышал эти шутки.