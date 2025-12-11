Проверочный концерт Кирилла Добровольского
улица Карла Маркса, 102А
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Кирилл Добровольский — самый взрослый резидент «Стендап Сибирь». Уже пять лет он шутит о своей жизни, а последние годы его «Фейк-экскурсия» стабильно собирает сотни тысяч просмотров. Этот концерт — проверочный, здесь Кирилл расскажет новый материал, который в дальнейшем войдёт в сольник. Тебя ждёт камерный, честный и смешной вечер, а потом ещё можно будет хвастаться, что ты был одним из первых, кто слышал эти шутки.
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