Камерное шоу живой музыки при свечах и оживших картин в полумраке зала. Звучание оркестра и визуальные образы соединяются в единую художественную форму. Музыка, свет и визуальная драматургия создают целостное ощущение, существующее вне времени, эпохи и жанра. Художественный перформанс открыт для тех, кто ищет глубокое эстетическое переживание. Искусство здесь раскрывается не через внешнюю форму, а через внутреннее состояние. Проект создан на пересечении художественной мысли и арт-терапевтического подхода.