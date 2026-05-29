Возраст 12+
Концерты
Про событие
Камерное шоу живой музыки при свечах и оживших картин в полумраке зала. Звучание оркестра и визуальные образы соединяются в единую художественную форму. Музыка, свет и визуальная драматургия создают целостное ощущение, существующее вне времени, эпохи и жанра. Художественный перформанс открыт для тех, кто ищет глубокое эстетическое переживание. Искусство здесь раскрывается не через внешнюю форму, а через внутреннее состояние. Проект создан на пересечении художественной мысли и арт-терапевтического подхода.
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