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  1. Красноярск
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Про. Арт

Новая Сцена, улица Бограда, 134

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Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Камерное шоу живой музыки при свечах и оживших картин в полумраке зала. Звучание оркестра и визуальные образы соединяются в единую художественную форму. Музыка, свет и визуальная драматургия создают целостное ощущение, существующее вне времени, эпохи и жанра. Художественный перформанс открыт для тех, кто ищет глубокое эстетическое переживание. Искусство здесь раскрывается не через внешнюю форму, а через внутреннее состояние. Проект создан на пересечении художественной мысли и арт-терапевтического подхода.

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