Встреча-беседа, где ты будешь исследовать тему переходов, инициаций и кризисов в жизни женщины. Что неизменно и вне времени? Как эти переходы реализовались в культуре прошлого и как реализуются сейчас? Поговоришь о том: — Какие обряды сопровождали женские переходы в народной традиции — Как сегодня, без традиционных обрядов, но с осознанностью, пройти свою инициацию — в любом возрасте — Как превратить «кризис» в «перерождение» — осмысленное, бережное и наполненное. Ведущие: Дина Леонтьева — психолог, процессуальный терапевт, Виталина Баженова — филолог, педагог, сказкотерапевт.