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  1. Красноярск
  2. События

Поворотные точки в жизни женщины в народной традиции и современной психологии

Давайте перейдём, проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Встреча-беседа, где ты будешь исследовать тему переходов, инициаций и кризисов в жизни женщины. Что неизменно и вне времени? Как эти переходы реализовались в культуре прошлого и как реализуются сейчас? Поговоришь о том: — Какие обряды сопровождали женские переходы в народной традиции — Как сегодня, без традиционных обрядов, но с осознанностью, пройти свою инициацию — в любом возрасте — Как превратить «кризис» в «перерождение» — осмысленное, бережное и наполненное. Ведущие: Дина Леонтьева — психолог, процессуальный терапевт, Виталина Баженова — филолог, педагог, сказкотерапевт.

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