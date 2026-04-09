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Потомучто

Клуб 64/6, Качинская улица, 64/6

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Потомучто — это свободный проект избавленный от всевозможных форматов. Тем не менее, некоторые песни «Потомучты» звучат на радиостанциях России и даже попали в кино. «Потомучто» — это музыкальный коллектив, играющий весёлый (и не только) панк-рок на обычном, человеческом языке, на котором говорят люди на улицах. Уже скоро спляшешь под развесёлых «Психотерапевтов» и «Звездочёта», споёшь хором «Добро пожаловать за мой столик...», посетишь «Бально-танцевальный кружок» и, конечно, пофилософствуешь о «Жизни и смерти».

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