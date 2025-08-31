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Последний день лета
Дело не в тебе, улица Кирова, 19
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Последний по-настоящему летний фестиваль в этом году. На сцене: Пока тепло Картины Прошлого Русская Лапта на старой дискотеке Завтра Поспишь
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