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Порез на собаке

Эрмитаж, улица Сурикова, 12/6

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от 2300₽ до 2600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

«Порез на собаке» — это проект участника «4 позиции Бруно» Александра Ситникова, художницы Ольги Чернавских и диджея Дьявола. Возникнув благодаря идее создания кукольного кино, «Порез» превратился в полноценную музыкальную группу с приключенческими текстами, остросюжетной музыкой и красочным видеорядом на каждом выступлении.

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