«Порез на собаке» — это проект участника «4 позиции Бруно» Александра Ситникова, художницы Ольги Чернавских и диджея Дьявола. Возникнув благодаря идее создания кукольного кино, «Порез» превратился в полноценную музыкальную группу с приключенческими текстами, остросюжетной музыкой и красочным видеорядом на каждом выступлении.