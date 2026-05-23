Лекция, на которой ты вспомнишь основные вехи развития философии и науки в контексте развития эзотерических учений и представлений. Порассуждаешь об основных идеях, повлиявших на возникновение и развитие психологии. Поговоришь о новом прочтении мистических идей в психологии и философии К.Г. Юнга. Рассмотришь историю появления архетипов и попытаешься понять, почему люди по-прежнему живут в мире мифов и богов. Поймёшь, как оккультные идеи прошлого формируют сознание и психику современного человека, и ответишь на вопрос о том, почему иррациональное до сих пор влияет на открытия мира и самих себя. Ведущий цикла «Тень разума: как магия и мистика повлияли на развитие философии» —Андрей Александрович Груздев, кандидат философских наук, директор Гуманитарного института СФУ.