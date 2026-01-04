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Похмельный стендап
улица Карла Маркса, 102А
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 900₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Один из самых первых стендап концертов в этом году. Комики ещё не отошли от новогодних праздников и весь вечер на мероприятии будет царить лёгкий флёр похмелья. Но говорят, что комики с похмелья смешнее.
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