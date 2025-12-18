Вместе с красноярским ученым Романом Морячковым отправишься на прогулку по небу: рассмотришь планетарные туманности и водородные облака, звёзды и созвездия, заглянешь в другие галактики. Послушаешь, как звучат Сатурн и Юпитер, Млечный Путь и чёрная дыра. Попробуешь ответить, чем похожи звезды и люди, и что в жизни каждого из нас значит космос. Роман Морячков — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Красноярского научного центра СО РАН, педагог доп. образования в технопарке «Твори-Гора» (курс «Астрофизика»), педагог Физико-математической школы СФУ, активист Красноярского объединения любителей астрономии «КрасАстро».