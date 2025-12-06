Мастер-класс по изготовлению подсвечника. Будешь лепить и расписывать керамические подсвечники, которые зажигают огоньки в сердцах. Будут предновогодние мелодии из плейлиста, тёплые беседы, игристое и лимонад «Дюшес» — для предпраздничного настроения.