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  1. Красноярск
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Подсвечник

Давайте перейдём, проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс по изготовлению подсвечника. Будешь лепить и расписывать керамические подсвечники, которые зажигают огоньки в сердцах. Будут предновогодние мелодии из плейлиста, тёплые беседы, игристое и лимонад «Дюшес» — для предпраздничного настроения.

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