Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Мастер-класс по изготовлению подсвечника. Будешь лепить и расписывать керамические подсвечники, которые зажигают огоньки в сердцах. Будут предновогодние мелодии из плейлиста, тёплые беседы, игристое и лимонад «Дюшес» — для предпраздничного настроения.
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