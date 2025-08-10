ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Красноярск
  2. События

Подкаты

Бар Штаб, проспект Мира, 86

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Четыре джунджурика будут бороться за внимание девушек, чтобы услышать заветное «Да». Подкаты — это интерактивное романтическо-юмористическое шоу, в котором комики докажут, что к любой девушке можно найти подход с помощью юмора.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Импровизаторы: 10 лет
Импровизаторы: 10 лет

от 1700₽

Константин Бутаков
Константин Бутаков

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста