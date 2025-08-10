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Подкаты
Бар Штаб, проспект Мира, 86
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 400₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Четыре джунджурика будут бороться за внимание девушек, чтобы услышать заветное «Да». Подкаты — это интерактивное романтическо-юмористическое шоу, в котором комики докажут, что к любой девушке можно найти подход с помощью юмора.
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