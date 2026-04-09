playingtheangel
Эрмитаж, улица Сурикова, 12/6
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Завершение:
от 1800₽ до 7500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Концертный тур «Любовь побеждает смерть» 2025/2026 с новым альбомом и всеми хитами. playingtheangel — красноярский рэпер, занявший лирическую нишу на российской хип-хоп-сцене.
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