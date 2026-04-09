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playingtheangel

Эрмитаж, улица Сурикова, 12/6

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 7500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Концертный тур «Любовь побеждает смерть» 2025/2026 с новым альбомом и всеми хитами. playingtheangel — красноярский рэпер, занявший лирическую нишу на российской хип-хоп-сцене.

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