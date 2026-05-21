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  1. Красноярск
  2. События

Пламенев

Циркус, Высотная улица, 35А/1

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Завершение:

от 2200₽ до 6000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Каждая песня Павла Пламенева — это отдельная история, пропитанная глубоким смыслом и эмоциями, способная найти отклик в сердце любого слушателя. Его песни затрагивают важные темы: любовь, самопознание, преодоление трудностей, поиски гармонии с собой и миром.

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