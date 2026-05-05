Путешествие, где гид проведёт тебя самым живописным маршрутом мимо Гранитного карьера с умопомрачительными видами на город и тайгу. А на финальной точке тебя угостят локальными продуктами и расскажут об истории местной гастрономии. Протяжённость маршрута от начальной точки Восточного входа до скального массива Воробушки — около 3 км. По пути в гору ты увидишь скалу Такмак и Гранитный карьер, а сверху откроется потрясающий вид на город, Китайскую стенку и скалу Ермак. Здесь, в окружении живописных панорам, будет пикник из сезонных продуктов. Это может быть либо завтрак, либо ужин, но на столе в любом случае будут блюда из северной рыбы и дикого мяса, домашний горячий хлеб, выпечка и ягоды. В процессе гид расскажет: — Об истории образования Гранитного карьера и заповедника «Столбы» — Настоящей сибирской кухне — Местных гастрономических традициях — А также о том, какие блюда издревле украшали столы сибиряков Специальная физическая подготовка не требуется. По желанию можешь взять с собой термос с чаем.