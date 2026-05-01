Треккинг на скалу Такмак, где ты пройдёшь по живописному маршруту, заглянешь на лучшие смотровые площадки, поговоришь о шаманах и шаманизме. Такмак — священное место, где шаманы совершали таинственные ритуалы. Ты отправишься туда, чтобы погрузиться в эту древнюю атмосферу и ощутить её мощную энергию. По пути поговоришь о древних кыргызах и шаманизме, а также: — Посетишь две смотровые площадки в фанпарке «Бобровый лог», откуда открываются потрясающие панорамы на лог Моховой, скалы Малый Беркут, Воробушки, Китайская Стенка, Сторожевой, Ермак и Такмак — Поднимешься по тропе на Малый и Большой Такмак и на видовую площадку скалы Малёк, откуда видно город, Енисей и бескрайнюю тайгу — С большого Такмака можно спуститься к восточному входу, по пути созерцая скалы Могол, Большой Беркут, Позвонок и Тотем — Кормление бурундуков, поползней и других обитателей заповедника — Сравнение современных Столбов с фотографией 120-летней давности — Созерцание искусства балансировки камней — Наслаждение звуками самодельной флейты и горлового пения — Медитация в гамаках под сенью сосен и кедров — Практика Синрин-йоку — «лесных купаний» для восстановления сил — Чаепитие и хождение босиком по лесу для единения с природой Отдельно оплачивается подъёмник в одну сторону — 600 руб. для взрослых + ты также оплачиваешь билет гиду. Возьми с собой перекус для пикника и питьевую воду Маршрут средней сложности. Тебе предстоит пройти около 7 км Все активности на маршруте — по желанию Летом можно также забраться в грот Большого Беркута, на скалу Стручёк и дойти до грота Голубые ворота С вами будет гид из твоей команды