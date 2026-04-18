Ядрёная смесь сибирского метала разогреет твои уши. На сцене: SYYS YS — старейший якутский метал. Они посетят Красноярск в рамках своего всероссийского тура от Газели Смерти и раздадут аутентичных этнических риффов, мелодий и ритмов. xNVLXVKVx — настоящий бескомпромиссный sXe хардкор/битдаун/грайндкор. Moshing machine Soul Power — юный яркий сплав альтернативы и ню-метала. Bullets Of Speed — олдскульный красноярский хэви метал из молодой крови, без дураков.