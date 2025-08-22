Первобытный рейв
под Коммунальным мостом, возле Красноярского краевого краеведческого музея
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Про событие
Знаешь ли ты, как звучала музыка каменного века? Никто но знает, но это можно представить! Ты услышишь настоящий первобытный рейв, созданный на основе звуков первобытных музыкальных инструментов, этнических мелодий и современной музыки. А ещё – узнаешь немного об истории музыкального искусства в древности. И конечно там можно и нужно будет танцевать! Для тебя играет — культурный диджей Aganika. Экскурс в историю древней музыки — археолог Тимофей Ключников.
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