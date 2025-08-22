Знаешь ли ты, как звучала музыка каменного века? Никто но знает, но это можно представить! Ты услышишь настоящий первобытный рейв, созданный на основе звуков первобытных музыкальных инструментов, этнических мелодий и современной музыки. А ещё – узнаешь немного об истории музыкального искусства в древности. И конечно там можно и нужно будет танцевать! Для тебя играет — культурный диджей Aganika. Экскурс в историю древней музыки — археолог Тимофей Ключников.