Мастер-класс по абстрактным живописным и графическим техникам. Думаешь, что не умеешь рисовать, и поэтому даже не стоит начинать? Здест ты сможешь попробовать создать красивый пейзаж другими методами. Реализм «с натуры» оставишь академистам и разберёшься с абстракцией. Обратишься к абстракции как методу — весёлому, раскрепощающему и богатому на выдумки. Здесь не будут рисовать руками — ты будешь создавать пейзаж из пятен. Брать разные предметы, мазать их краской и отпечатывать на листе. Посмотришь, какой след оставляют нитки, ткани и какое красивое пятно может оставить после себя обычная пластиковая карта. В начале занятия ты выберешь фотографию пейзажа, который нравится именно тебе. А в конце занятия у тебя получится полноценная картина формата А3, которую ты унесёшь с собой. На мастер-классе «Печатное небо» ты освоишь: — монотипию — скрейп-арт — штамп как метод Мастер-класс проведёт Дарья Бралкова — институциональный художник, художник-бутафор, преподавательница. Организатор и куратор проекта «Картонка Gallery» в Красноярске. Участвовала в групповых выставках в Санкт-Петербурге, Томске, Красноярске.