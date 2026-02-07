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  1. Красноярск
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Павел Дедищев

Концертный зал «Афонтово», Афонтовский переулок, 7

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3750₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Павел Дедищев — один из самых ярких и искренних комиков российской стендап-сцены, резидент «Stand Up на ТНТ» и участник проектов «Labelcom», «Outside Stand Up», «Большое Шоу», «Комьюнити», «Решалы», «Было слово» и других. Впервые — абсолютно новая программа, которую ещё не видели ни на ТВ, ни в сети.

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