Павел Дедищев
Концертный зал «Афонтово», Афонтовский переулок, 7
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 3750₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Павел Дедищев — один из самых ярких и искренних комиков российской стендап-сцены, резидент «Stand Up на ТНТ» и участник проектов «Labelcom», «Outside Stand Up», «Большое Шоу», «Комьюнити», «Решалы», «Было слово» и других. Впервые — абсолютно новая программа, которую ещё не видели ни на ТВ, ни в сети.
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