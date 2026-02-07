Павел Дедищев — один из самых ярких и искренних комиков российской стендап-сцены, резидент «Stand Up на ТНТ» и участник проектов «Labelcom», «Outside Stand Up», «Большое Шоу», «Комьюнити», «Решалы», «Было слово» и других. Впервые — абсолютно новая программа, которую ещё не видели ни на ТВ, ни в сети.