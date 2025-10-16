Герцог Панкрат Вяземский рад пригласить тебя на свой творческий вечер. Поэзия, рождённая под гнётом социальной несправедливости... Искусство, выращенное под палящим солнцем критики... Рифмы, закалённые в пожаре родного поместья... Годы тяжёлого поэтического труда обернулись в этот потрясающий моноспекталь, лейтмотивом которого будет – любовь. Любовь! А что ещё может крепче сплетать человеческие души?