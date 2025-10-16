Панкрат Вяземский. Творческий вечер
улица Карла Маркса, 102А
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Герцог Панкрат Вяземский рад пригласить тебя на свой творческий вечер. Поэзия, рождённая под гнётом социальной несправедливости... Искусство, выращенное под палящим солнцем критики... Рифмы, закалённые в пожаре родного поместья... Годы тяжёлого поэтического труда обернулись в этот потрясающий моноспекталь, лейтмотивом которого будет – любовь. Любовь! А что ещё может крепче сплетать человеческие души?
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи