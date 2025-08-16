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Традиционный ежегодный рок фестиваль, посвящённый Виктору Цою. Несколько часов песен группы КИНО в исполнении лучших групп Красноярск. На сцене: Мистер Гро... Спички Неизвестный дуэт Rock Base Забытые сны Павел Горловой Alex K Алексей Кокряцкий Макаров Насчёт брони стола можно позвонить по номеру телефона — +8 (391) 250-60-90
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