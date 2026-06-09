ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Отношения, которые вдохновляют

Креативное пространство «Индустрия» (ул. Ады Лебедевой, 93В)

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Лекция от психолога Яны Захаровой, где ты узнаешь, что делает отношения источником поддержки, а не напряжения. Где проходит граница между заботой и нарушением личного пространства? На встрече поговоришь о том, как строить отношения, в которых есть уважение, доверие и возможность развиваться вместе. Обсудишь эмоциональную близость, личные границы и поиск гармонии в общении с близкими людьми.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ночная экскурсия
Ночная экскурсия
до

900₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста