Отношения, которые вдохновляют
Креативное пространство «Индустрия» (ул. Ады Лебедевой, 93В)
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Лекция от психолога Яны Захаровой, где ты узнаешь, что делает отношения источником поддержки, а не напряжения. Где проходит граница между заботой и нарушением личного пространства? На встрече поговоришь о том, как строить отношения, в которых есть уважение, доверие и возможность развиваться вместе. Обсудишь эмоциональную близость, личные границы и поиск гармонии в общении с близкими людьми.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи