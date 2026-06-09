Лекция от психолога Яны Захаровой, где ты узнаешь, что делает отношения источником поддержки, а не напряжения. Где проходит граница между заботой и нарушением личного пространства? На встрече поговоришь о том, как строить отношения, в которых есть уважение, доверие и возможность развиваться вместе. Обсудишь эмоциональную близость, личные границы и поиск гармонии в общении с близкими людьми.