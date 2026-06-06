Уникальное мероприятие без цензуры, на котором может произойти что угодно. Открытый микрофон — проверка свежего материала комиками разного уровня. Выступающие заранее не знают, что их ждёт: звонкий смех или тишина. Но одно ясно точно — твой смех может стать решающим в судьбе новых шуток. Полное расписание можно увидеть по кнопке выше.