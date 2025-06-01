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Открытый Микрофон от Стендап Сибирь

Yushin Brothers
улица Карла Маркса, 102А

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Уникальное мероприятие без цензуры, на котором может произойти что угодно. Финалисты телевизионных шоу могут получить жидкие аплодисменты, а новички после них разрывать зал в клочья. Но этим комедийная рулетка и интересна! Приходи и убедись в этом сам.

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