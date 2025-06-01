Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
улица Карла Маркса, 102А
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Уникальное мероприятие без цензуры, на котором может произойти что угодно. Финалисты телевизионных шоу могут получить жидкие аплодисменты, а новички после них разрывать зал в клочья. Но этим комедийная рулетка и интересна! Приходи и убедись в этом сам.
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