От рыцарских банкетов до современных ужинов
улица Академгородок, 66
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Еда
Про событие
Лекция про эволюцию европейского столового этикета. О чем узнаешь? - Как ели в Древней Греции и Древнем Риме. И какие элементы сервировки дошли до наших дней - Зачем были нужны павлины на средневековых застольях? - Место женщины на рыцарских банкетах - Как соль могла показать статус гостя - В чем связь шотландского модника и элемента столового сервиза - Чем отличается французская сервировка от русской - Как русский посол перевернул представление о сервировке стола - Непростой путь вилки, и чем она не угодила священникам Организатор – Дарья Лоханская, дипломированный специалист по этикету.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи