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  1. Красноярск
  2. События

От рыцарских банкетов до современных ужинов

улица Академгородок, 66

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Бесплатно
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция про эволюцию европейского столового этикета. О чем узнаешь? - Как ели в Древней Греции и Древнем Риме. И какие элементы сервировки дошли до наших дней - Зачем были нужны павлины на средневековых застольях? - Место женщины на рыцарских банкетах - Как соль могла показать статус гостя - В чем связь шотландского модника и элемента столового сервиза - Чем отличается французская сервировка от русской - Как русский посол перевернул представление о сервировке стола - Непростой путь вилки, и чем она не угодила священникам Организатор – Дарья Лоханская, дипломированный специалист по этикету.

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