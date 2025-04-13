Лекция про эволюцию европейского столового этикета. О чем узнаешь? - Как ели в Древней Греции и Древнем Риме. И какие элементы сервировки дошли до наших дней - Зачем были нужны павлины на средневековых застольях? - Место женщины на рыцарских банкетах - Как соль могла показать статус гостя - В чем связь шотландского модника и элемента столового сервиза - Чем отличается французская сервировка от русской - Как русский посол перевернул представление о сервировке стола - Непростой путь вилки, и чем она не угодила священникам Организатор – Дарья Лоханская, дипломированный специалист по этикету.