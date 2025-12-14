Сольный концерт Дани Козырева. Даня Козырев — один из самых молодых резидентов «Стендап Сибирь». Родившись в провинциальном городке, где подростковая жизнь у всех примерно одинаковая: школа, двор, первые друзья, первая любовь, первые проблемы и переживания — он и построил свою комедию. Даня долго занимался командной комедией, но нашёл себя именно в стендапе. Этот концерт — его первый сольник. Здесь он собрал темы, через которые проходил сам и которые наверняка знакомы тебе. Тебя ждёт честный концерт от молодого комика, голодного до искреннего смеха зрителей. Он ещё не успел зазнаться и превратить комедию в скучную рутину, но уже знает, о чём хочет рассказывать.