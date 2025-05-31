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Осторожно глубина x SCAN FAIR

«Реконструкция», Джамбульская улица, 8

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от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки
Необычное

Про событие

31 мая на территории бывшего советского бассейна состоится спецпроект — мультиформатная вечеринка на стыке мультимедиа-арта и электронной музыки. Программа охватит как двор, так и главный зал пространства. Музыкальную часть составят выступления девяти электронных артистов — их сеты станут частью восьмиметровой инсталляции скульптора Антона Тырышкина «Стороны света», размещённой в четырёх точках площадки. Арт-программу курирует SCAN FAIR. Мультимедийный блок развернётся на центральном экране: масштабные проекции художников цикла SCAN будут дополнены световой экспозицией от Uchannel и диджитал-артом от команды Animora. Пространство событий «Реконструкция» объединяет усилия со SCAN FAIR — одной из ведущих платформ поддержки и продвижения современного искусства в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке.

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